Вчера, 19:46

Жительница Тайшета в новогоднем подарке обнаружила червяка. Женщина открыла обёртку красивой конфеты и обнаружила в изящном продукте непонятное отверстие.

Она поломала конфету на две части и была буквально шокирована увиденным: внутри ползал червяк. Так как коробок со сладостями было несколько, определить из какого конкретно была эта конфета невозможно: все они были высыпаны в одну большую кучу. Ранее, в Иркутской области в сторону конфет с червяками вспыхнул скандал. Несколько детей-льготников тоже нашли в личных праздничных подарках продукт с плесенью.

Что примечательно, на коробках была указана дата фасовки - конец 2016 года. В конечном счёте, была произведена дискредитация руководителя региона.