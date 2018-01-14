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Жительница Тайшета в новогоднем подарке обнаружила червяка

Вчера, 19:46

Жительница Тайшета в новогоднем подарке обнаружила червяка. Женщина открыла обёртку красивой конфеты и обнаружила в изящном продукте непонятное отверстие.

Она поломала конфету на две части и была буквально шокирована увиденным: внутри ползал червяк. Так как коробок со сладостями было несколько, определить из какого конкретно была эта конфета невозможно: все они были высыпаны в одну большую кучу. Ранее, в Иркутской области в сторону конфет с червяками вспыхнул скандал. Несколько детей-льготников тоже нашли в личных праздничных подарках продукт с плесенью.

Что примечательно, на коробках была указана дата фасовки - конец 2016 года. В конечном счёте, была произведена дискредитация руководителя региона.


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