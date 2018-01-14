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В перинатальном центре Нальчика спасли новорожденного весом в 450 грамм

Вчера, 18:51

В перинатальном центре Нальчика спасли новорожденных весом в 450, 600 и 980 граммов. Медучреждение открыто всего лишь два месяца.

Центр посетил Марат Хубиев – глава республиканского Минздрава.

В медцентре оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь не только младенцам, но и их матерям. За столь короткий срок, в даном перинатальном центре родились 562 младенца. По данным статистики, уровень оказания медицинской помощи значительно вырос. Сюда частно направляют беременных жительниц КБР, которые находятся в группе риска. Одними их самых сложных произошедших случаев стало рождение детей с весом 450, 600 и 980 грамм.

Известно, что всего в перинатальном центре родились 13 двойняшек, 62 недоношенных ребёнка, 38 была необходима помощь реаниматологов.


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