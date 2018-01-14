В Петербурге на Пулковском мужчина отравился щелочью

Вчера, 23:45

В Петербурге, на Пулковском шоссе, 57-летний мужчина отравился щелочью.

Правоохранительными органами сообщалось, что ночью 14 января, в районе 02:20, возле дома № 25, петербуржец с серьезным отравлением был забран скорой помощью. Мужчина находился без сознания. По данным докторов, выпитая щелочь сожгла рот, глотку, пищевод и желудок мужчины. Медики заявили: шансы на спасение у пострадавшего есть. Прогнозов о дальнейшем состоянии пациента врачи дать не могут.

На данный момент обстоятельства случившегося неизвестны. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, в реанимации НИИ скорой помощи.