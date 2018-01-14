Женщина в Петербурге спаслась от пожара, выпрыгнув с 9 этажа с ребёнком в руках

Вчера, 18:16

Женщина, проживающая в Петербурге, спасая своего дитя, смогла при пожаре в её квартире на восьмом этаже, выпрыгнуть прочь с высоты. Сейчас ею и ребёнком занимаются медики.

Такие сведения приведены пресс-службой регионального ГУ МЧС. Согласно предоставленной информации, ЧП произошло на улице Софиевская. Там, согласно сообщению, женщина, проживавшая в квартире на 8 этаже, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна, держа, при этом, в руках своего ребёнка. Оба они остались живы.

Пожар в квартире, находящейся по адресу Софиевскаыя, 34, случился днём 14 января. Спасатели прибыли к месту события через 8 минут.

Пожар к тому времени стал таким сильным, что женщина, которая не смогла пробиться к лестничной клетке, предпочла, спасаясь, выброситься из окна, держа на руках малолетнего сына. К счастью, оба остались живы.

Их подобрала «скорая», которая доставила их в госпиталь. Сейчас они под контролем медиков. Сообщается, их здоровью угрозы нет.