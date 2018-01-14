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В ходе пожара в больнице Донецка погиб один пациент

Вчера, 17:58

В Донецке пожилой пациент городской больницы №24 стал жертвой пожара, возникшего по неизвестной причине в здании медучреждения. Мужчина 1933 года рождения находился в палате отделения пульмонологии.

Что конкретно стало причиной гибели пациента, пока не установлено. По предварительной информации, пенсионера не успели эвакуировать из помещения. Огнём повреждена одна палата. Вероятно это комната, где находился мужчина. Администрация заведения утверждает, что больница продолжает работать в штатном режиме.

Ранее мы писали, что в Омске в здании многоэтажного жилого дома произошёл пожар. Благодаря оперативной реакции спасателей возгорание удалось быстро ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал.


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