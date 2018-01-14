В Новороссийске мужчину сдул сильный ветер с балкона

Вчера, 17:57

В Новороссийске 12 января мощный ветер сдул с балкона местного жителя. В городе зафиксировали сильные порывы ветра, которые несут собой опасность.

Так, один из местных жителей вышел вечером на балкон. Мужчину попросту снесло шквалом ветра. По словам очевидцев, потерпевшему 58 лет и он даже не успел понять, что произошло, так как всё было очень быстро. На место происшествия прибыла карета скорой. На данный момент он жив и находится в больнице. Обстоятельства инцидента проверяются. Жители города утверждают, что это начало норд-оста. Пока неизвестно, какими могут быть последствия от стихии.

Ранее один из источников сообщал, что по причине экстренного предостережения спасательные службы Кубани переключились на усиленный режим дежурства.