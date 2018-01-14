В Санкт-Петребурге школьник умер в гостях у своих знакомых

Вчера, 16:51

В Санкт-Петербурге школьник умер в гостях у своих знакомых. Тело подростка нашли владельцы квартиры под номером 4 на улице Алтайской примерно в 17:30 13 января.

Как сообщается, на теле мальчика следы насильственной смерти не обнаружены. Он был учеником девятого класса в школе, которая расположена по улице Варшавской. Для установления причины смерти тело умершего доставили в морг. По данным из источников известно, что мальчик рос и воспитывался в неполной семье.

Касаемо родителей, мать умерла ещё в 2004 году. Отец работает электрогазосварщиком. Также известно, что вышеупомянутый погибший мальчик на учёте в полиции не состоял.