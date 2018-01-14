Неадекватный жених в Дагестане силой целовал невесту

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В Дагестане неадекватный жених пытался силой целовать невесту. Это происходило на их свадьбе.

Как сообщается теми, кто ознакомился с отображением этого события в сети, оно является, по дагестанским обычаям, очень возмутительным. Данное поведение жениха, даже во время свадьбы, не приветствуется местными обычаями.

Во время целования жених и невеста находились в кольце, которое вокруг них образовал хоровод мужчин, которые были заняты исполнением национального танца.

Невеста, исходя из опубликованных данных, пыталась уворачиваться от домогательств жениха, которые при данной процедуре не предусмотрены традициями.

В итоге, ей это не удалось. Тем не менее, гости освистали именно её.

В Сети уже высказали девушке сожаление, что её избранник оказался таким, что подорвал репутацию невесты неподобающим, по дагестанским обычаям, образом.

Местные жители, посещающие интерет, уже высказали своё возмущение поведением жениха и его друзей. Они полагают, те поступили недостойно, и опозорили невесту.

Многие в своих «твиттах» говорят, что лучше быть одной до конца жизни, чем жить замужем за таким. Как отреагировали родственники невесты, присутствовавшие на свадьбе, не сообщается.