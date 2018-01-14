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В Москве ищут причины смерти заключенной в туалете СИЗО

Сегодня, 15:04

31-летняя заключенная найдена без признаков жизни в туалете СИЗО-6 в Москве. Причины смерти неизвестны. По факту ЧП проводится проверка.

В СИЗО-6 проводятся следственно-розыскные действия сотрудниками правоохранительных органов. Известно, что 7 января в кабинке уборной была найдена одна из женщин, которая отбывала свой срок. Причину смерти назвать трудно и пока невозможно из-за отсутствия явных внешних ран или уколов.

Этимологию гибели предстоит выяснить специальной комиссии, которая занимается расследованием обстоятельств кончины заключенной.

К слову, в Татарстане родители нашли мертвой свою 12-летнюю дочь в душевой кабине. По словам родителей, они заподозрили беду после часового пребывания ребенка в ванной комнате. Специалисты диагностировали смерть от угарного газа.


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