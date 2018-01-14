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Роспотребнадзор проверяет «Шулэндо» после отравления 87 людей в Улан-Удэ

Сегодня, 12:59

Сотрудники Роспотребнадзора начали проверку сети кафе «Шулэндо». Причиной пристального внимания проверяющих стал случай массового отравления людей в Улан-Удэ. Ранее, более 87 горожан заразились сальмонеллезом после посещения кафе.

Стало известно, что специалисты Роспотребнадзора продолжили проверку сети кафе «Шулэндо» в Улан-Удэ. Этот шаг стал вынужденной мерой властей после массового отравления людей.

Так, более 85 человек заявили о недомогании и проблемах со здоровьем после посещения «Шулэндо». Врачи города подтвердили факт плохого самочувствия пострадавших и констатировали наличие заражения сальмонеллезом после приема пищи в кафе. По ситуации стало понятным привлечение компетентных органов. В проблеме пищевого отравления разобрались сотрудники Роспотребнадзора.

В кафе, которое стало очагом инфицирования людей, деятельность приостановлена. Также известно, что владельцы заведения могут понести уголовную ответственность за массовую «травлю» людей.


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