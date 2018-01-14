Жительницу Северодвинска атаковали коллекторы

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Жительницу Северодвинска, в прямом смысле слова, атаковали коллекторы. Такие данные размещены местными СМИ.

Это произошло в декабре 2017 года. Коллекторы этого города прибегли к настоящему психологическому давлению. Они пытались таким образом побудить её к выплате задолженности по кредиту.

При этом, кредиторам была должна не она, а её сестра. Особенностью данного шантажа со стороны коллекторов стало то, что они в ресурсе соцсетей разместили «сделанную» фототошопом фотографию её дочери, якобы, предлагающую услуги с интимным характером.

Девушка, которая «сидит» в «ВКонтакте» постоянно, заметила это и оповестила мать. На этом коллекторы не успокоились.

Последовал звонок в поликлинику, где работает данная женщина. Согласно информации, ей было необходимо погасить сумму задолженности её сводной сестры по отцу.

Когда с женщиной, подвергшейся атаке со стороны коллекторов, связались СМИ, она отказалась от комментариев сложившейся ситуации.

Но это никак не повлияло на дальнейшие действия «вымогателей». Они попытались «выдавить» погашение долга через учительницу, в классе которой училась её младшая дочь. Они понуждали преподавательницу выгнать девочку из учебного заведения. При этом они распространяли заведомо ложные сведения, что женщина являлась поручительницей по взятому кредиту.

В итоге женщина была вынуждена обратиться в полицию и прокуратуру, где её поддержали.