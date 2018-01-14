В Архангельской области из-за «тёплого пола» в курятнике произошёл пожар

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Неисправный «тёплый пол» стал причиной пожара в хозяйственной постройке, оборудованного для содержания кур, одного из частных птицеводов в Архангельской области. Мужчина недавно установил оборудование для обогрева животных, но в итоге погубил их.

Первой обнаружила пожар жена фермера. Женщина заметила, что из курятника валит дым. Выяснилось, что «тёплый пол» внезапно дал сбой и спровоцировал пожар. Местные жители пытались затушить огонь снегом, однако спасти постройку не удалось. В ходе пожара в дыму задохнулись семь особей кур. Прибывшие на вызов пожарные подтвердили, что причиной случившегося стала неисправность нового оборудования.

Ранее мы писали, что крупный пожар произошёл в зоопарке Лондона. В конце декабря там загорелись некоторые хозяйственные постройки. К ликвидации последствий были привлечены 70 спасателей. Предварительно известно, что животные не пострадали.