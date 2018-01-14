Двое мужчин из Якутии замерзли в автомобиле в тайге

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Двое мужчин замерзли насмерть на 50-градусном морозе, когда их автомобиль сломался в тайге. Погибшие оказались жителями Намского района, Якутия.

Информацию о случившемся распространил утром воскресенья представитель Следственного комитета РФ в Якутии Надежда Дворецкая.

На данный момент проводится проверка. Погибшие возрастом 29 и 23 лет были одеты весьма легко, что поспособствовало быстрому переохлаждению тел. После прибытия помощи было уже поздно.

Ранее происходил подобный случай. Тогда пятеро мужчин из Якутии решили посетить базу коневодства, но по пути у них сломался автомобиль и им пришлось преодолевать сильный мороз, идя пешком до ближайшего дома с людьми.