VistaNews.ru


Двое мужчин из Якутии замерзли в автомобиле в тайге

Сегодня, 11:27

Двое мужчин замерзли насмерть на 50-градусном морозе, когда их автомобиль сломался в тайге. Погибшие оказались жителями Намского района, Якутия.

Информацию о случившемся распространил утром воскресенья представитель Следственного комитета РФ в Якутии Надежда Дворецкая.
На данный момент проводится проверка. Погибшие возрастом 29 и 23 лет были одеты весьма легко, что поспособствовало быстрому переохлаждению тел. После прибытия помощи было уже поздно.
Ранее происходил подобный случай. Тогда пятеро мужчин из Якутии решили посетить базу коневодства, но по пути у них сломался автомобиль и им пришлось преодолевать сильный мороз, идя пешком до ближайшего дома с людьми.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.