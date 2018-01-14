Петр Павленский обьяснил причины поджога Банка Франции

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Петр Павленский пояснил причину поджога Банка Франции. Как сообщает художник-акционист: всё, что происходит на Бастилии является ярким примером жёсткого унижения общества властью.

Его внимание заострено именно на том, что Банк Франции занял место Бастилии. А это, по его словам, начало разгрома и поражения революционных действий. " В 1871 году Банк предал Париж, который освободили коммунары. Используя огромные финансы солдаты подготовились и в итоге штурмовали Париж", говорит Павленский.

Ранее была выпущена из тюремного заключения его соратница Шалыгина Оксана. Её выпустили с условием регулярного посещения полиции. Причиной задержания стала акция Павленского. Художник совершил поджог здания Банка Франции. Из его слов, цель данного мероприятия это "перерождение революционной Франции." В результате, Павленскому и Шалыгиной могут присудить до десяти лет тюрьмы и штраф в размере до 150 тысяч евро.