VistaNews.ru


Дерзкое ограбление «Евросети» попало на видео

Сегодня, 10:54

Дерзкое ограбление «Евросети» произошло вечером 10 января. Неизвестный смог завладеть более 400 тыс. рублей. Происшествие удалось снять камере видеонаблюдения. Теперь правоохранители ищут преступника совершившего ограбление с применением огнестрельного оружия.

 10 января в вечернее время было ограблено «Евросеть». Владелец констатировал недостачу около 400 тыс. рублей. Камера видеонаблюдения смогла запечатлить неизвестного вора. Так, на бульваре Дмитрия Донского неизвестный, использовав огнестрельное оружие смог завладеть деньгами и после выстрела в пол забрал украденное и скрылся с места происшествия.

По факту составлен протокол. Ведется расследование обстоятельств дела.

Напомним, ранее омичи-рецидивисты смогли украсть 12 овец с фермы, используя автомобиль «копейка».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.