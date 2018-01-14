Дерзкое ограбление «Евросети» попало на видео

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Дерзкое ограбление «Евросети» произошло вечером 10 января. Неизвестный смог завладеть более 400 тыс. рублей. Происшествие удалось снять камере видеонаблюдения. Теперь правоохранители ищут преступника совершившего ограбление с применением огнестрельного оружия.

10 января в вечернее время было ограблено «Евросеть». Владелец констатировал недостачу около 400 тыс. рублей. Камера видеонаблюдения смогла запечатлить неизвестного вора. Так, на бульваре Дмитрия Донского неизвестный, использовав огнестрельное оружие смог завладеть деньгами и после выстрела в пол забрал украденное и скрылся с места происшествия.

По факту составлен протокол. Ведется расследование обстоятельств дела.

Напомним, ранее омичи-рецидивисты смогли украсть 12 овец с фермы, используя автомобиль «копейка».