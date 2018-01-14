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В Хакасии лавина унесла жизни двух туристов

Сегодня, 09:44

В Орджоникидзевском районе Хакасии спасатели МЧС констатировали смерть двух туристов. Причиной гибели стала лавина. С родными погибших работают психологи МЧС. Информацию подтвердили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по РХ.

Уполномоченные пресс-службы ГУ МЧС по РХ рассказали о происшествии 13 января. Так, под снегом от схода лавины около 15:05 по местному времени оказались два туриста. Прибывшие по звонку отдыхающих специалисты МЧС констатировали смерть пострадавших. С родными и семьями туристов работают специалисты с психологическим образованием.

По факту происшествия проводится следственная проверка. Известно, что подтвержден факт катания 6 человек на снегоходах. Ситуацию продолжают курировать правоохранительные органы.


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