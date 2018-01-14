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В Петербурге мать-алкоголичка не заметила пропажи 2-летнего ребенка

Сегодня, 09:41

24-летняя жительница Петербурга напрочь забыла о 2-летней дочери, променяв материнские обязанности на выпивку. Тем временем, бабушка обнаружила пропажу ребенка, и нашла девочку у соседей.

В минувшую пятницу к сотрудникам МВД Калининского района женщина подала заявление с просьбой найти ее внучку, которая должна была находиться в квартире с мамой, живущей по улице Черкасова. Одна дома находилась только сильно пьяная мать. Она не смогла даже объяснить, куда запропастился ребенок.
Как выяснилось, после очередного запоя матери девочка выбежала из квартиры. Ее увидели соседи и, поняв, в чем дело, забрали ребенка к себе. На данный момент девочка находится в больнице на общем обследовании. Также известно, что ранее данная семья вела себя порядочно. По крайней мере не привлекалась к ответственности, и не состояла на учете. Сейчас против матери возбуждено дело, по которому ее собираются лишить родительских прав.


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