В Самаре на Рождество мать родила недоношенного ребенка и спрятала его в морозилке

Вчера, 19:46

Елена Шкаева, старший помощник главы СУ СК России по Самарской области, информирует, что на Рождество многодетная мать родила недоношенного ребенка и спрятала его в морозилке. Инцидент зафиксирован 7 января в Самаре в доме на улице Морфлотской.

По предварительным данным, во время застолья в Рождество около шести часов вечера у женщины, находившейся на шестом месяце беременности, начались преждевременные роды. Когда гражданка родила малыша, то положила его в морозилку и продолжила празднования. У нее открылось кровотечение, что заставило семью обратиться за помощью к медикам.

В результате тело младенца было найдено, роженицу госпитализировали, а на место ЧП прибыли стражи порядка. Пьяный муж матери оказывал сопротивление и был доставлен в участок для беседы. Полиции предстоит выяснить, по какой причине начались преждевременные роды и почему тело новорожденного было оставлено в морозилке.