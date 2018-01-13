В Воронеже родителей предупредили о разгуливающем возле школы онанисте

Вчера, 19:28

Родителей в Воронеже предупредили о разгуливающем возле школы №73 онанисте. Мужчину, которому примерно 40 лет, заметили сегодня, 13 января, утром.

Сообщается, что извращенец был замечен в Советском районе Воронежа, на улице Юлюса Янониса. Там мужчина, которому на вид было около 40 лет, разгуливал и онанировал. Сообщения о данном инциденте стали появляться в социальной сети «ВКонтакте», в одном из городских пабликов. По заявлениям автора информационного поста, онанист был замечен примерно в 07:30. Автор также попросил воронежских родителей, чтобы они предупредили своих детей о возможной опасности.

Жители города удивились, как у извращенца может возникнуть желание онанировать в 10-градусный мороз. В шутку люди пришли к выводу, что подозреваемый именно так и согревается.

Одна из школьниц рассказала, что она встретила 40-летнего извращенца на улице. Он подошёл нормально к подростку и спросил у неё «как пройти к ЮЗ», а затем достал свой мужской половой орган и стал онанировать.