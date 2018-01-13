Жителя Находки утром в его машине встретил пьяный бомж

Вчера, 19:04

К жителю Находки в автомобиль забрался бомж. Мужчина обнаружил бездомного в автомобиле утром и вызвал полицию. О случившейся истории приморец решил рассказать в социальной сети.

На своей странице в Instagram он написал, как, придя разогревать машину, увидел в на заднем сидении салона бездомного. Пьяный человек спал среди окурков и своих физиологических выделениях. На вопрос, как мужчина мог оказаться в легковом автомобиле, водитель ответить не смог. Бомж пытался объяснить сложившуюся ситуацию: он якобы ехал в Зеленогорск, что в Красноярском крае, на похожей машине. Каким образом очутился на заднем сидение данного автомобиля, он не знает. Приморец вызвал полицию, на что потратил несколько часов и 1500 рублей на оценку эксперта за нанесённый ущерб, который составил всего лишь 3000 рублей.

Полицейский сказал мужчине, что дешевле было надавать как следует бомжу, а не вызывать их. «В подобных случаях никто вам ни за что не заплатит», - написал на своей странице владелец авто.