В Сети появилось видео дебоша голого пассажира в поезде

Вчера, 17:17

В Интернете опубликовали видео, на котором видно, как голый мужчина устроил дебош в поезде. Предположительно, инцидент зафиксирован в поезде Москва - Брянск.

На видеозаписи парень находится в неадекватном состоянии. Он неизвестным образом попал в нерабочий тамбур и в обнаженном виде спорил с проводником, когда тот просил его одеться. Сотрудники железнодорожной бригады пытались выяснить, что произошло. В момент выяснения обстоятельств инциндента хулиган начал провоцировать работников нецензурными выражениями.

По одной из версий, мужчина находился под воздействием сильных психотропных веществ. Обстоятельства и причины случившегося пока неизвестны.