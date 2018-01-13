В Севастополе снова видели корову-нарушительницу ПДД

Вчера, 16:35

Бесхозная корова гуляет по-прежнему гуляет по дорогам Севастополя. На видео в сети видно, как животное открыто нарушает правила дорожного движения в городе, переходя проезжую часть в неположенном месте перед транспортом.

Автолюбители в Севастополе снова выложили в Сеть видеосюжет, который успел записать видеорегистратор. В ролике главной героиней стала бесхозная корова, которая бродит по улицам в поиске хозяина. Животное не боится людей, но открыто нарушает правила дорожного движения. Недавно в социальных сетях было сообщение о поиске хозяина, от которого сбежала корова в Севастополе. Судя по повторному появлению скотины на проезжей части мегаполиса, она снова свободна.

В ролике видно, как корова выскакивает на дорогу просто перед автомобилем, водитель резко жмет на тормоза, чтобы сохранить ей жизнь. Пользователи активно обсуждают данную тему, советуя забрать хозяину или тому, кто мечтает о таком хозяйстве, эту беглянку. Ведь она может оказаться перед капотом жестокого водителя, который не станет жалеть и надавит на газ.