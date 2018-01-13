VistaNews.ru


В Севастополе Росгвардия обезвредила стрелка под наркотиками

Вчера, 16:04

Представители Росгвардии сообщают, что в Севастополе ведомство обезвредило стрелка, находившегося под наркотическим действием. Инцидент зафиксирован в многоквартирном доме в Гагаринском районе города.

По предварительным данным, в дежурную часть управления Росгвардии по городу Севастополю поступило сообщение о стрельбе в доме, расположенном в Гагаринском районе. На место ЧП незамедлительно отправились стражи порядка. Как оказалось, виновником инцидента является 38-летний местный житель, который совершал выстрелы из собственного охотничьего ружья. В квартире с ним находились 70-летняя мать и его 7-летняя дочь.

По результатам экспертизы установлено, что злоумышленник находился под действием наркотиков. Открыто уголовное дело, мужчина не отреагировал на просьбу росгвардейцев самостоятельно сложить оружие.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.