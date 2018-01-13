В Севастополе Росгвардия обезвредила стрелка под наркотиками

Вчера, 16:04

Представители Росгвардии сообщают, что в Севастополе ведомство обезвредило стрелка, находившегося под наркотическим действием. Инцидент зафиксирован в многоквартирном доме в Гагаринском районе города.

По предварительным данным, в дежурную часть управления Росгвардии по городу Севастополю поступило сообщение о стрельбе в доме, расположенном в Гагаринском районе. На место ЧП незамедлительно отправились стражи порядка. Как оказалось, виновником инцидента является 38-летний местный житель, который совершал выстрелы из собственного охотничьего ружья. В квартире с ним находились 70-летняя мать и его 7-летняя дочь.

По результатам экспертизы установлено, что злоумышленник находился под действием наркотиков. Открыто уголовное дело, мужчина не отреагировал на просьбу росгвардейцев самостоятельно сложить оружие.