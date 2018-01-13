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В Рязанской области на М5 произошло смертельное ДТП

Сегодня, 15:48

По последним данным российских СМИ, в Рязанской области на автодороге М5 произошло смертельное ДТП. Участником аварии стал автомобиль марки Toyota Camry.

По предварительным данным, на 123 километре автомобильной трассы М5 произошло ДТП с летальным исходом. В результате искореженную машину марки Toyota Camry вынесло на обочину. На место ЧП в оперативном порядке прибыли местные сотрудники правоохранительных ведомств. Отмечается, что часть дороги перекрыта для движения.

В аварии погиб один человек, другой информацией на этот счет отечественные журналисты не располагают. Все обстоятельства и причины ДТП, произошедшего сегодня, 13 января, на М5 в Рязанской области, будут установлены посредством следственных мероприятий.


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