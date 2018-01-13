В Красноярском крае воспитанникам детсада сожгли глаза при кварцевании

Сегодня, 13:33

Как проинформировали в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю, 3-летним воспитанникам детсада сожгли глаза при кварцевании. Инцидент зафиксирован в конце декабря месяца в городе Назарово.

По предварительным данным, помощница воспитателя включила кварцевую лампу в раздевалке детского сада, когда воспитанники находились на занятии в группе. Женщина отлучилась на несколько минут, как раз в этот момент ребята возрастом трех лет зашли в помещение и стали там играть на протяжении 15 минут.

В результате четверо малышей получили ожоги глаз, им поставили диагноз электроэфтальмия. Пострадавшие уже выздоровели и продолжают посещать детский сад. Сотрудники учреждения, ставшие виновниками инцидента, наказаны дисциплинарно. Доследственные мероприятия выяснят наличие или отсутствие состава преступления.