В Азербайджане учёный из России пропал после задержания военными

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Российский учёный из Института астрономии РАН пропал в Азербайджане. Ранее СМИ сообщали, что Дмитрий Чулков был задержан военными недалеко от озера Гёйгёль.

3 января исследователь прибыл в Гянджу и остановился в частной гостинице. Как ранее сообщил хозяин дома, Дмитрий отказался от предложения отправиться к озеру на такси, и пошел пешком. Через некоторое время в гостиницу ворвались сотрудники службы безопасности Азербайджана и обыскали комнату учёного, забрав все его вещи. Стало известно, что недалеко от Гёйгёля расположена военная часть, на которую, очевидно, зашел Дмитрий. Спустя 4 дня военные отпустили российского исследователя, но тот на связь так и не вышел.

По словам матери, он отправился в Гянджу на неделю, но через два дня перестал отвечать на звонки и не выходил в интернет. 10 января должен был состояться вылет Дмитрия обратно, но авиакомпания сообщила, что в самолёт он не сел. Поиски пропавшего ведут родственники и его коллеги.