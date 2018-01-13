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В центре Уфы офис затопило фекалиями

Сегодня, 13:22

В центре Уфы после новогодних праздников офис затопило фекалиями. Инцидент зафиксирован на улице Ленина №72, ситуацию прокомментировала сотрудница фирмы Карина Фазлыева.

9 января сотрудники офиса, расположенного в центре Уфы, вышли на работу, но приступить к выполнению своих обязательств они не смогли. Причиной тому стало затопление помещения со стороны жильцов многоквартирного дома, в котором находится офис. На полу были замечены шкурки от мандаринов, бумажные полотенца и фекалии. По словам Карины Фазлыевой, стоял ужасный запах. Вызванные слесари не перекрыли стояки квартир, а просто прикрутили трубу и покинули место ЧП.

12 января офис снова затопило, в результате были выброшены испорченная мебель и документы. В тот день работники фирмы вызвали службу спасения, но слесарь не оказал им нужную помощь. В кабинетах наблюдается плесень, а фундамент подмыт. Представители УЖХ Ленинского района Уфы заявляют, что заявка принята, и просят ожидать.


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