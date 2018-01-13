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В Троицке 11-летний мальчик сумел "заминировать" ледовый городок

Сегодня, 13:13

Подросток из Челябинской области «заминировал» ледовый городок в Троицке. Полиция срочно применила эвакуацию людей из опасного места, 11-летнего шутника ищут оперативники.

На пульт оперативного дежурного ГО МВД Троицка поступил сигнал о том, что ледовый городок в Троицке может взорваться, так как на территории спрятана мощная бомба. Сообщение о взрывчатке поступило по телефону от анонимного абонента вечером 12 января. Оперативники немедленно отреагировали на полученный сигнал тревоги. В результате все гости ледового городка были срочно эвакуированы в безопасное место.

Оперативники совместно с сотрудниками МЧС провели тщательное обследование местности и ближайшего микрорайона, но ничего похожего на бомбу не обнаружили. Теперь 11-летнего подростка разыскивают по всему Троицку. Процедура поиска усложнена, так как примет подозреваемого минера нет у полиции, лишь только голос. Именно по нему эксперты и сумели определить возраст звонившего.


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