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В Петербурге из-за ошибки врачей погибла больная геморроем роженица

Сегодня, 13:07

В Петербурге из-за ошибки врачей погибла 30-летняя больная геморроем роженица Гулсора Джалал-Ахунова из Узбекистана. Открыто уголовное дело, проводится следствие.

По предварительным данным, у женщины наблюдалось обострение послеродового геморроя и она обратилась за помощью в Центр простатологии на Фурштатской. Оттуда ее уже госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти.

Как оказалось, врачи поставили диагноз парапрокотит и начали вводить в организм анестетик «Наропин», что спровоцировало судороги эпилептического характера. Это не остановило медиков, и они продолжили лечение препаратом, всего наблюдалось три приступа, доведшие женщину до клинической смерти. Уже в Мариинской больнице выявили аллергическую реакцию немедленного типа на «Наропин». Установлено, что его ввели в количестве 85 миллилитров, а это избыточно в данном случае. Роженица скончалась, проводится следственная проверка.


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