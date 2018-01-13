В Вологде кондуктор упала на пассажирку в автобусе и сломала ей ребро

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В Вологде пассажирка получила перелом ребра от падения на нее женщины-кондуктора в салоне городского автобуса. Водитель маршрута № 37 применил резкое торможение, отчего контролер не смогла удержать равновесие и упала на человека.

Согласно сведениям, полученным от представителя областного Управления ГИБДД, 12 января, в Вологде произошла неприятная ситуация с кондуктором и пассажиркой в салоне городского транспорта. Во время проезда по улицам Вологды водитель пассажирского автобуса № 37 применил резкое торможение.

В результате кондуктор, которая проверяла талоны у граждан, не смогла удержаться на ногах. Женщина покачнулась и упала прямо на одну из пассажирок всем своим весом. В итоге женщине вызвали скорую помощь. После осмотра медиками пассажирка была доставлена в медицинский стационар с переломом ребра. В настоящее время ей проводится нужное лечение.