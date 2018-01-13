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В мотеле Пусана найден мёртвый российский моряк

Сегодня, 12:31

В ночь с 11 на 12 января в корейском мотеле Пусана был найден мёртвый 44-летний российский моряк.

Уточняется, что погибший гражданин РФ был членом экипажа прибывшего в Корею судна. В местном отделении полиции журналистам рассказали только то, что погибший является россиянином, а его имя названо лишь по первой букве «Е». Также, со слов полиции, сотрудник мотеля обнаружил труп в ночь с 11 на 12 января примерно в 22:30.

По сведениям местного информационного издания, российский моряк въехал в Южную Корею 8 января с целью найти работу. Затем 10 января он заселился в гостиницу. Из необычных предметов в номере была найдена только пустая бутылка водки, следов насильственной смерти не обнаружено.

Полиция на основании предварительного расследования сделала предположение, что моряк скончался из-за сердечного приступа, который был спровоцирован чрезмерным злоупотреблением алкогольных напитков.


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