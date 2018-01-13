В Подмосковье электричка насмерть сбила подростка

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В Подмосковье неподалёку от станции «Чехов» электропоезд сбил насмерть подростка. Информацию об этом сообщили сегодня, 13 января, представители пресс-службы УВД по ЦФО.

В пресс-службе уточняют, что данный инцидент произошёл сегодня рано утром. Поезд сообщением Тула – Москва сбил молодого парня, который просто шёл в капюшоне вдоль железнодорожных путей. Машинист подавал сигналы, ребёнок их услышал и отошёл, чтобы состав проехал, но электропоезд его задел. В результате подросток получил травмы, которые не совместимы с жизнью и скончался на месте.

В настоящее время сотрудники подмосковных правоохранительных органов занимаются установлением всех причин произошедшего. По факту гибели молодого человека проводятся проверки.