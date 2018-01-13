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Жительница Канска прокатилась на санках, прикрепленных к иномарке

Сегодня, 11:54

Жительница Канска решила удивить прохожих, прокатившись на санках, которые были привязаны к иномарке. Люди, наблюдавшие такую картину, сняли все на видео и поделились им с земляками в социальных сетях, дав ему гордое название "Экстрим по-Кански".

На видеозаписи видно, как водитель автомобиля двигается по проезжей части, а сзади к нему прикреплены веревкой за крюк буксировки сани, на которых едет девушка.
Видеоролик собрал положительные комментарии у пользователей. Многие из них вспомнили свое детство и подобные катания.
Однако стоит заметить, что подобное веселье очень травмоопасно, поэтому нужно быть осторожным.


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