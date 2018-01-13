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В Новотроицке разыскивают пропавшую мать и троих детей

Сегодня, 11:08

В отделение МВД "Орское" Новотроицка обратилась 52-летняя женщина с заявлением о пропаже невестки и ее троих детей. В ходе следствия выяснилось, что пропавшая 25-летняя девушка неоднократно привлекалась к ответственности за халатное обращение с детьми.

Известно, что детям, исчезнувшим вместе с матерью, шесть лет, четыре и два года. Их зимняя теплая одежда, как установлено, находится дома. Соответственно, дети легко одеты.
Для поисков была создана специальная группа, которая состоит из 32 сотрудников правоохранительных органов, а также 16 поисковых служб и организаций волонтеров. Ориентировку получили даже службы такси.
Пропавшая девушка среднего роста, на вид возрастом 20-25 лет, лицо европейского типа с темными крашенными волосами. Всех, кто знает ее местоположение, просят обратиться по телефонам местного управления МВД, расположенных на сайте.


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