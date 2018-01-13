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Женщина скончалась в Саранске посреди супермаркета

Сегодня, 10:56

11 января в Саранске произошел трагический инцидент – 39-летняя женщина скончалась в супермаркете, расположенном на улице Сущинского. Прибывшим врачам оставалась лишь констатировать факт смерти пациентки.

ЧП в саратовском супермаркете имело место рано утром 11 января. 39-летняя женщина внезапно упала в помещении торгового зала. Все попытки свидетелей инцидента привести землячку в чувства закончились неудачей. За считанные минуты на улицу Сущинского приехала карета скорой, однако помочь пациентке медики уже ничем не могли.

По факту скоропостижной кончины жительницы Саранска правоохранители организовали проверку. Предполагается, женщина умерла в результате сердечного приступа.


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