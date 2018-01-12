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В Мурманской области на тренировке по самбо умер 8-летний мальчик

Вчера, 21:22

В Мурманской области в процессе тренировки по самбо в одной из школ города Кировска  умер 8-летний мальчик. Данные о смерти ребёнка подтвердила Анжелика Черногубова, старший помощник регионального прокурора.

Примерно в 18:00 (по московскому времени) ребёнок выполнял подтягивания на турнике во время занятий в секции по самбо. Он почувствовал себя плохо, "скорую" помощь вызвали незамедлительно, но мальчик скончался до приезда медработников.
Предварительно установлено, что у погибшего школьника имелись все бумаги и медицинские справки, допускающие его к занятиям самбо. По факту смерти ребёнка в Мурманской области ведётся проверка правоохранителями.


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