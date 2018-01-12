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В Удмуртии мать заключенного заставили полностью обнажиться в тюрьме

Вчера, 20:54

Мать заключенного, пришедшая проведать своего сына в колонии, в Удмуртии, подверглась осмотру, во время которого женщину заставили полностью раздеться. Мать обвиняемого выполнила все требования надзирателей, ведь очень боялась того, что ее не пустят к сыну.

 Женщина обратилась в правоохранительные органы. Согласно полученным данным, сотрудники колонии действовали согласно закону, в котором сообщается о том, что надзиратели имеют право при полном досмотре раздеть посетителя заключенного, но в рамках разумного: на человеке должны оставаться: нижнее белье, обувь и головной убор.


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