В Подмосковье обнаружены странные предметы на опорах ЛЭП

Вчера, 20:35

На бетонных столбах ЛЭП жители Подмосковья увидели странные предметы. которые кто-то привязал скотчем к каркасу опор. Об этом сразу были поставлены в известность сотрудники местного РЭС.

Появление странных предметов наверху электроопор ЛЭП в Подмосковье произвело резонанс среди местного населения. Люди моментально сообщили данную новость сотрудникам областного РЕС. На место была выслана специальная бригада специалистов, которая удостоверилась в наличии неких предметов на столбах ЛЭП.

На официальном портале минэнерго РФ появилось сообщение о том, что неизвестные привязали предметы странного характера скотчем к каркасу нескольких рядом находящихся опор ЛЭП. Временно это место взято под охрану. Кроме того, об обнаружении странных привязанных элементов дали знать и представителям полиции, МЧС и ФСБ России. Полиция уже приступила к выяснению личностей, которые могли бы совершить такой поступок.