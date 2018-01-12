VistaNews.ru


В Подмосковье обнаружены странные предметы на опорах ЛЭП

Вчера, 20:35

На бетонных столбах ЛЭП жители Подмосковья увидели странные предметы. которые кто-то привязал скотчем к каркасу опор. Об этом сразу были поставлены в известность сотрудники местного РЭС.

 Появление странных предметов наверху электроопор ЛЭП в Подмосковье произвело резонанс среди местного населения. Люди моментально сообщили данную новость сотрудникам областного РЕС. На место была выслана специальная бригада специалистов, которая удостоверилась в наличии неких предметов на столбах ЛЭП.

На официальном портале минэнерго РФ появилось сообщение о том, что неизвестные привязали предметы странного характера скотчем к каркасу нескольких рядом находящихся опор ЛЭП. Временно это место взято под охрану. Кроме того, об обнаружении странных привязанных элементов дали знать и представителям полиции, МЧС и ФСБ России. Полиция уже приступила к выяснению личностей, которые могли бы совершить такой поступок.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.