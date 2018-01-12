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В Ростове балкон упал на "небо гирлянд"

Вчера, 20:00

В Ростове на Соборной площади из-за падения куска балкона оборвались гирлянды, а также временно перекрыли возможность двигаться для транспорта. Как сообщает новостное издание HotGeo, пострадавшие в результате происшествия отсутствуют.

 Время падения – 16:30 по Москве. Отмечается, что нарушилась конструкция в том месте, где она являлась бетонной. Снова позволить ехать транспорту должны не раньше примерно 18.00.

По словам представителя коммунальных служб Ростова, восстанавливать гирлянду никто не будет. По какой причине обвалился балкон, в настоящее время точно не известно. Интернет-пользователи в социальных сетях предполагают, что причиной могла стать общая изношенность конструкции в связи с возрастом.


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