Четверо детей пострадали в результате взрыва в Омске

Вчера, 18:14

В Омске на втором этаже пятиэтажного дома раздался взрыв. 21 спасатель, 5 единиц пожарной техники и 4 кареты скорой помощи уже прибыли на место происшествия. Людей из дома эвакуировали.

VistaNews ранее сообщало, что хлопок вещества неизвестного происхождения раздался на втором этаже 2-го подъезда. В результате взрыва пострадали четверо детей и двое взрослых. Их госпитализировали на карете скорой помощи. Стоит отметить, что по состоянию на 18:06 по мск залита основная часть здания.

Всех жителей дома эвакуировали, сооружение сейчас проверяют на наличие взрывчатых веществ. Сообщается, что пламя опрокинулось на 4-й и 5-й этажи.