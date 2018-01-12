В Астраханской области малыш опрокинул на себя таз с кипятком

Вчера, 18:13

В Астраханской области правоохранители Ахтубинского района и работники социальной службы проводят проверку обстоятельств произошедшего накануне несчастного случая. Годовалый ребенок попал в ожоговое отделение больницы после того, как опрокинул на себя таз с кипятком.

По версии родителей мальчика, они ненадолго оставили ребенка одного на кухне, где он сидел за детским столиком. В это время на плите в тазу нагревалась вода для купания. По-видимому, малыш, который еще неустойчиво стоял на ногах, решил встать, уцепившись руками за край таза. Посуда с кипятком опрокинулась на ребенка. Вызванная бригада скорой помощи немедленно доставила мальчика в больницу.

Как сообщают медики, у ребенка сильно обожжены ноги. К счастью, вода не попала на другие части тела. Правоохранители и социальные работники проводят опрос соседей. Также проверяются условия, в которых проживает семья с маленьким ребенком. Результаты проверки будут озвучены позже.