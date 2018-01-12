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В Благовещенске пьяные пассажиры избили таксиста за просьбу о вежливости

Вчера, 17:59

Клиенты таксиста в Благовещенске избили водителя из-за того, что он попросил пассажиров не использовать матерные слова. Полиция задержала четверых нападавших, идет расследование.

 В представительстве Россгвардии сообщили о произошедшем неприятном случае ночью в районе улицы Красноармейской в городе Благовещенске. Сотрудники полиции арестовали компанию из четверых пассажиров такси, которые совершили нападение на таксиста ночью. По рассказам самого потерпевшего водителя такси, он приехал на вызов в ночное время.

Пассажирами оказались несколько молодых людей. На момент посадки в машину они были пьяные, вели себя некультурно и матерились. После того, как таксист сделал им замечание по этому поводу, четверо людей набросились на водителя и начали избивать. Оперативникам удалось задержать виновников ночной разборки. В данный момент идет выяснение подробностей происшествия.


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