В Благовещенске пьяные пассажиры избили таксиста за просьбу о вежливости

Вчера, 17:59

Клиенты таксиста в Благовещенске избили водителя из-за того, что он попросил пассажиров не использовать матерные слова. Полиция задержала четверых нападавших, идет расследование.

В представительстве Россгвардии сообщили о произошедшем неприятном случае ночью в районе улицы Красноармейской в городе Благовещенске. Сотрудники полиции арестовали компанию из четверых пассажиров такси, которые совершили нападение на таксиста ночью. По рассказам самого потерпевшего водителя такси, он приехал на вызов в ночное время.

Пассажирами оказались несколько молодых людей. На момент посадки в машину они были пьяные, вели себя некультурно и матерились. После того, как таксист сделал им замечание по этому поводу, четверо людей набросились на водителя и начали избивать. Оперативникам удалось задержать виновников ночной разборки. В данный момент идет выяснение подробностей происшествия.