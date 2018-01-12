В Костромской области многодетный отец посадил на цепь свою супругу

Вчера, 17:52

В Буе, Костромская область, многодетный отец посадил на цепь свою супругу. Таким образом мужчина хотел отучить женщину от спиртного, к которому она в последнее время сильно пристрастилась.

До инцидента несколько дней потерпевшая отсутствовала дома. Когда она вернулась, муж надел одну часть конструкции ей на шею, а с помощью другой пристегнул женщину к порогу её же дома. Когда сын вернулся домой и увидел сидящую на цепи мать, он пришёл в ужас.

Сын сразу же потребовал у своего отца ключи, но тот отказался их давать. Тогда парень решил перекусить цепь подручными материалами, и у него получилось это сделать.

Уточняется, что супруги вместе прожили 28 лет. За время брака они завели троих детей. В последние месяцы муж и его супруга сильно пристрастились к алкоголю. После очередного горячего застолья и в результате ссоры женщина ушла из дома на несколько дней.

В данный момент супругу грозит наказание, в виде двух лет тюремного заключения.