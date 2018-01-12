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В районной больнице Башкирии загорелась ёлка

Вчера, 17:42

В районной больнице Башкирии сегодня, 12 января, утром посетители стали свидетелями небольшого задымления в хирургическом отделении медицинского учреждения. Как сообщается, это случилось в результате возгорания маленькой искусственной ёлки.

В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что в результате данного происшествия никто не пострадал, пожар ликвидировали ещё до прибытия сотрудников пожарной охраны

В спасательном ведомстве отмечают, что система автоматической пожарной сигнализации сработала исправно и выполнила свою основную функцию. Кроме этого, дежурный персонал больницы быстро и грамотно выполнил все ликвидирующие огонь действия. Пациентов оперативно переправили в безопасное место.

Всего на место пожара прибыло два расчёта. В настоящее время точная причина возгорания ещё устанавливается. По предварительной версии считается, что огонь возник в результате намеренных действий по уничтожению чужого имущества.

Ранее сообщалось, что в башкирском ГИБДД назвали самые опасные в зимнее время участки дорог в республике.


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