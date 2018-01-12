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В Омске загорелась многоэтажка

Вчера, 17:27

В Омске 12 января произошёл пожар в доме по улице 5-я Кордная. Очевидцы вызвали пожарных, которые прибыли на место происшествия всего за 10 минут.

Сообщается, что воспламенение произошло в доме №9 по адресу улица 5-я Кордная. На 2-м этаже взорвался неизвестный объект. По словам очевидцев, это может быть и баллон с газом.

На данный момент пламя достигло 4-го этажа и может вскоре перебросится на 5-й. На место возгорания прибыли пожарные службы. По состоянию на 17:25 по мск, очаг возгорания так и не удалось потушить.


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