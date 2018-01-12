В сети появились кадры ареста пьяного подполковника Росгвардии

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31 декабря в Москве сотрудники ДПС арестовали 29-летнего подполковника Росгвардии, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кадры задержания просочились в сеть, вызвав огромный ажиотаж в интернет-сообществе.

Молодой подполковник Росгвардии раньше времени начал отмечать Новый год, сев 31 декабря за руль в состоянии крепкого алкогольного опьянения. Праздничного чуда не произошло, и правоохранителю не удалось незаметно проскочить мимо поста ДПС. Увидев состояние водителя, инспекторы моментально провели арест. Предполагается, в новогодний вечер 29-летний подполковник Росгвардии употреблял не только алкогольные напитки.

«Зачем вы это делаете», - обращался правонарушитель к задерживающим его инспекторам.

Илья Кренжель, руководящий пресс-службой Центрального округа московской Росгвардии, сообщил об отстранении провинившегося сотрудника от исполняемых обязанностей. Против правонарушителя организована проверка, по результатам которой он неизбежно будет уволен.