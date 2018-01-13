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Во Владивостоке голый мужчина напугал прохожих

Сегодня, 03:15

Во Владивостоке голый 52-летний мужчина напугал прохожих. Инцидент произошел на Океанском проспекте, со стороны правоохранителей проводятся соответствующие проверки.

12 января во Владивостоке в полицейское отделение поступило несколько звонков от возмущенных граждан, заявивших о неприятном инциденте в Океанском проспекте. По их словам, 52-летний мужчина, несмотря на минусовую температуру на улице, оголенным пугал женщин, идущих на работу.

Сотрудники правоохранительных органов в оперативном порядке прибыли на место ЧП и задержали дебошира. Также была вызвана карета скорой помощи, госпитализировавшая нарушителя правопорядка в медицинское учреждение. Отмечается, что горожанин, обнажившийся зимой, страдает психическим расстройством. По факту инцидента проводятся оперативно-следственные мероприятия.


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