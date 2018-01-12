В Петербурге мужчина нашел на Товарищеском проспекте тело подруги

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Правоохранители Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства смерти 37-летней женщины, труп которой на Товарищеском проспекте обнаружил ее 32-летний товарищ. Предполагается, жительница Питера скончалась в результате передозировки наркотическими веществами.

Утром 11 января 32-летний петербуржец обнаружил на Товарищеском проспекте труп своей 37-летней подруги. О ЧП мужчина моментально рассказал правоохранителям. На теле полицейские следов насилия не обнаружили. Установить вероятную причину смерти женщины помогла судмедэкспертиза. Предполагается, скончавшаяся приняла опасную для жизни дозу наркотических препаратов, и ее сердце не выдержало.

По факту кончины жительницы Питера организована проверка. Устанавливается круг знакомых погибшей, ведутся следственные беседы.