В Перми сварщика обжег огненный шар из-под снега

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В минувший четверг в одном из гаражей Кировского района Перми пострадал от ожогов 20% тела местный житель. Причиной оказалась сварка, конденсат от которой образовал огненный шар из-под снега.

34-летний житель Перми, проживающий по улице Воронежская, пришел в полдень в свой гараж с целью произвести сварочные работы с трубой. Пострадавший слил из газового баллона образовавшийся конденсат в снег и начал заниматься сварочными работами. Тем временем из-под снега образовался шар огня, который обжег мужчине лицо, руки и ноги. Общая площадь ожогов составила 20 процентов тела.

Мужчине удалось самостоятельно потушить пламя и вызвать скорую помощь, которая увезла его в ожоговое отделение пермской больницы №21.