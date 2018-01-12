Приватный мужской клуб Саратова оштрафовали за спаивание детей

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В саратовском приватном мужском клубе продавали билеты без пометки 18+, что вело к спаиванию детей. Это является грубым нарушением российского законодательства.

Прокуратура Саратовской области занимается расследованием инцидента, который произошел в приватном мужском клубе. Дело в том, что билеты в приватный мужской клуб города продавались без обязательной отметки 18+, что противоречит российскому законодательству.

В ходе расследования факт недобросовестных действий ООО «Этэрнель» подтвердился, билеты действительно продавались в клуб «Privat man's club», расположенный по улице Сакко и Венеции, 21. На мероприятиях заведения всегда раздаются бесплатные алкогольные напитки, о чем посетитель может прочесть на билете, но отметки о том, что юношам до 18 лет нельзя их употреблять, – нет.

Специалисты уверены, что на подобного рода мероприятиях подростки могут быть подвергнуты вредному влиянию на их психологическое и физическое состояние.

По результатам расследования, руководство ООО «Этэрнэль» было привлечено к административной ответственности, им выписан штраф в размере 20 тысяч рублей. Также прокуратура выписала представление в адрес руководителя фирмы. который должен будет понести дисциплинарное взыскание.